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Белый дом не откажется от помощи Украине из-за риска конфликта с Россией

Белый дом не откажется от помощи Украине из-за риска конфликта с Россией

Администрация Белого дома принимает в расчет вероятность эскалации между Москвой и Вашингтоном, продолжая оказывать военную поддержку киевским властям, поэтому не намерена прекращать поставки Вооружённым силам Украины.

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