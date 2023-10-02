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Русская весна

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Илон Маск поиздевался над Зеленским (ФОТО)

Илон Маск поиздевался над Зеленским (ФОТО)

Американский миллиардер Илон Маск поиздевался над Зеленским, опубликовав в принадлежащей ему соцсети Х знаменитый мем с напряжённым потеющим подростком, лицо которого благодаря магии фотошопа стало лицом Владимира Зеленского.

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