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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«ПСЖ» готов перебить любое предложение «Барсы» по Феррану

« ПСЖ » намерен подписать форварда «Барселоны» Феррана Торреса и готов предложить ему более выгодные условия, чем каталонский клуб, сообщает Diario Sport.

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