Фильм-сказку «Королевство кривых зеркал» можно посмотреть в кинотеатре на Коминтерна

В кинотеатре «Вымпел» 30 марта в 10 часов покажут полнометражный цветной художественный фильм-сказку «Королевство кривых зеркал», поставленный на Киностудии имени Горького в 1963 году режиссёром Александром Роу по одноименной повести Виталия Губарева.