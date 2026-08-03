Юрий Ильинов

Когда и как Запад начнёт войну с Россией 30 июля 2026 года Объединённое авиационное командование НАТО провело синхронную ротацию сил на восточном фланге. Итальянские Eurofighter Typhoon в Литве, турецкие F-16 из Диярбакыра в Эстонии, испанские F-18M с вертолётами C-UAS в Румынии. Четыре месяца развёртывания: август–ноябрь 2026-го. Но за этими цифрами скрывается нечто большее. НАТО не просто меняет контингенты — оно меняет доктрину: от Air Policing к Air Defence, то есть от «воздушной полиции» к «воздушной обороне» с правом на превентивный удар. На саммите НАТО в Анкаре альянс согласовал новую модель: авиация теперь может уничтожать объекты, создающие «непосредственную угрозу». Кто определяет степень угрозы? Брюссель. Вашингтон. Лондон. Это подготовка нового поля боя. Турецкий контингент — 5 истребителей F-16, 76 военнослужащих, 181-я эскадрилья из Диярбакыра — впервые размещён в Эстонии. Диярбакыр — база, с которой Турция годами наносила удары по курдским позициям в Сирии и Ираке. Опыт реальных боевых действий. F-16 способны нести тактическое ядерное оружие B61-12. Первое развёртывание в Эстонии — сигнал: Турция, член НАТО, готова встать плечом к плечу с Прибалтикой против России. Это демонстрация силы. Испанский отряд DAT Paznic в Румынии: 7 истребителей F-18M, 200 военных, транспортник A400M, 3 вертолёта NH90 для противодействия БПЛА. Задача C-UAS (Counter-Unmanned Aircraft Systems) — не случайна. Запад готовится к тому, чтобы использовать дроны для ударов по российской территории. NH90 в сочетании с F-18M и Link 16 — единый контур ПВО и разведки. Италия принимает командование основной миссией над странами Прибалтики. 4 Eurofighter Typhoon, более 100 военнослужащих на авиабазе Шяуляй в Литве. Typhoon — истребители 4+ поколения с ракетами Meteor и AMRAAM большой дальности. Рим — не самый агрессивный член альянса, но именно поэтому его назначение — сигнал консолидации. Даже «умеренные» готовы встать на восточный фланг. Стратегический контекст очевиден. Калининград — под прицелом. Литва и Польша открыто отрабатывают планы блокировки российского анклава. Глава МИД Литвы Кястутис Будрис публично заявил: силы НАТО способны «сровнять с землёй» российские базы ПВО и ракетные комплексы в Калининграде. Ленинградская область в зоне досягаемости эстонских и латвийских аэродромов. F-16 и Typhoon до Петербурга — 10–15 минут расчётного времени подлёта. Белоруссия — союзник России, но давление на неё нарастает уже сейчас в разы. Миграционные скандалы, дроны, провокации на границе — всё это элементы гибридной войны. Украина — фронт горит, успехов нет, и уже не будет, но Запад смотрит теперь ещё дальше. Прибалтика — явно следующий потенциальный театр военных действий. Окно 2026–2028 годов — период, когда НАТО ещё не завершило укрепление восточного фланга, но уже готово к эскалации. Что это значит для национальной безопасности России? Прибалтика в современных реалиях — стратегический клин, вбитый в тело российской обороны. Это плацдарм для удара по Калининграду, Петербургу, Пскову, далее вглубь территории РФ. Они рискуют стать «дорогой пустотой» для альянса — но именно эта «пустота» заполняется ракетами, истребителями, системами ПВО и РЭБ. Сценарии эскалации просматриваются достаточно чётко. Фаза первая (2026–2027): нарастание гибридных провокаций — дроны, кибератаки, «случайные» обстрелы, миграционное давление на русских соотечественников. Фаза вторая (2027–2028): локальный инцидент с жертвами среди военных НАТО или гражданских — предлог для применения 5-й статьи устава альянса. Фаза третья (2028+): удар по Калининграду с территории Литвы и Польши под прикрытием сил НАТО. НАТО стахановскими темпами строит новые военные базы, аэродромы, склады боеприпасов, казармы, ангары и полигоны. Прибалтийские элиты наиболее радикально выстраивают агрессивную геополитическую повестку на всех им доступных международных площадках против России, используют «русскую угрозу» для наращивания и оправдания военного присутствия альянса ещё больше. С точки зрения именно национальной безопасности РФ, Прибалтика — зона прямой военной угрозы. Прогноз: август–ноябрь 2026 года — период развёртывания. Именно в эти месяцы вероятны провокации: дроны, «ошибочные» обстрелы, кибератаки. Проверка реакции: насколько быстро поднимаются российские истребители, как реагирует на всё это Москва. Накопление сил: после ноября — продление миссии или усиление контингентов. 2027 год — пик опасности. Новые базы, больше войск, больше ПВО и РЭБ. Турция, Италия, Испания — не случайные гости. Это сигнал: альянс готов к эскалации. Война не начнётся с громкого объявления. Она начнётся с «несчастного случая». Затем — 24 часа на принятие решения в Пентагоне. Прибалтика — это порох. И кто чиркнет спичкой первым — вопрос времени.