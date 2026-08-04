Операторы БПЛА «Молния» уничтожили группы ВСУ в Запорожской области

Расчёты разведывательных БПЛА группировки войск «Восток» обнаружили несколько групп военнослужащих ВСУ, выдвигавшихся к передовым позициям в Запорожской области, после чего данных украинских оккупантов уничтожили операторы дронов «Молния», заявили в Минобороны России.