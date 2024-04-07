Защитники «Коламбуса» забросили все 6 шайб команды в матче с «Флайерс». Это повторение рекорда НХЛ

«Блю Джекетс» обыграли «Филадельфию» (6:2) в регулярном чемпионате НХЛ. За клуб из Огайо забивали только защитники – Дэймон Сиверсон и Зак Веренски сделали по дублю, Ник Бланкенбург и Эрик Гудбрэнсон добавили по одной шайбе.
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