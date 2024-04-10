Китайско-российская торговля может выдерживать растущее давление Запада

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник прибыл в Пекин с официальным визитом. Визит состоялся в тот момент, когда экономические и торговые отношения между Китаем и Россией находятся на критическом моменте из-за беспрецедентного увеличения давления Запада.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии