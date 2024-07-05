Врач Ильяшенко: допустимая порция черешни в день составляет 200-300 граммов

Ягода обладает множеством полезных свойств Допустимой порцией черешни в день считаются 200-300 граммов, абрикосов, если они крупные, можно съесть 3-4 штуки, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Люберецкой областной больницы Светлана Ильяшенко.
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