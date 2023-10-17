Бритни Спирс объяснила решение побриться налысо в 2007 году

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс объяснила решение сменить имидж в 2007 году. Знаменитость рассказала, что на протяжении всей жизни окружающие постоянно оценивали ее внешность и высказывали ей свои мнения по данному поводу.
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