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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Егор Базин: «С информацией, что мы на олимпийский отбор не поедем, договорились и приняли решение, что пора нам двигаться дальше»

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин – чемпионы России в танцах на льду.  «Честно, основной нашей целью была поездка на Олимпиаду.

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