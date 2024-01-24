Экипаж корабля противоминной обороны ЧФ выполнил поиск мин с использованием беспилотного подводного аппарата

В условиях реальной минной опасности, обусловленной активностью украинской стороны по минированию отдельных участков побережья и акваторий, тральные силы Черноморского флота выполнили разведывательный поиск мин на маршрутах интенсивного торгового судоходства в акватории Чёрного моря.
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