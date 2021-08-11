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Болгарские перцы фаршированные мясным фаршем с рисом

Болгарские перцы фаршированные мясным фаршем с рисом

Замечательный рецепт приготовления фаршированных мясным фаршем с рисом и овощами болгарских перцев под томатно-сметанным соусом, которые приятно удивят своими замечательными вкусовыми качествами и обязательно понравятся многим!Читать дальше .

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