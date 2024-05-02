Какие привычки помогут тебе стать более организованной

Для того, чтобы изменить свою жизнь к лучшему, не нужно бросать все и меняться кардинально с понедельника — достаточно включить в обычный распорядок дня несколько полезных привычек и вы увидите, как качественно изменяться ваши будни.
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