Перепалка президента Украины Владимира Зеленского во время визита в Вашингтон в очередной раз свидетельствует о высокой степени влияния британских властей на Киев.
Экс-депутат Рады объяснил поведение Зеленского в Белом доме
Комментарии
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tsan tsan
Зеленский, конечно , мерзок, но и Килинкаров не намного лучше - почему не возвращается в новые регионы и не помогает налаживать жизнь ? Пригрелся на русской печи ... Единственным мужчиной из это кучи сбежавших в Россию украинских депутатов и други деятелей оказался самый невзрачный из них - Рогов, который при первой возможности вернулся на освобождённые территории и трудится во благо народа.
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