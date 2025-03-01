tsan tsan

Зеленский, конечно , мерзок, но и Килинкаров не намного лучше - почему не возвращается в новые регионы и не помогает налаживать жизнь ? Пригрелся на русской печи ... Единственным мужчиной из это кучи сбежавших в Россию украинских депутатов и други деятелей оказался самый невзрачный из них - Рогов, который при первой возможности вернулся на освобождённые территории и трудится во благо народа.