"Это находки будущего": какие тайны скрывает море у берегов Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Практически все побережье Черного моря связано с событиями Великой Отечественной войны, и глубины акватории здесь хранят нераскрытые тайны трагедий и побед советского народа в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.