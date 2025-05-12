"Это находки будущего": какие тайны скрывает море у берегов Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Практически все побережье Черного моря связано с событиями Великой Отечественной войны, и глубины акватории здесь хранят нераскрытые тайны трагедий и побед советского народа в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.
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