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Мирошник назвал удар ВСУ по Белгороду истеричным терактом

Мирошник назвал удар ВСУ по Белгороду истеричным терактом

Украинские боевики пошли на истеричный теракт в нарушение международного гуманитарного права. С таким заявлением в эфире телеканала «Соловьев Live» выступил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

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