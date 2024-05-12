Мирошник назвал удар ВСУ по Белгороду истеричным терактом

Украинские боевики пошли на истеричный теракт в нарушение международного гуманитарного права. С таким заявлением в эфире телеканала «Соловьев Live» выступил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
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