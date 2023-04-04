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Bloomberg: из-за засухи в Канаде могут начаться проблемы с мировыми поставками зерна

Bloomberg: из-за засухи в Канаде могут начаться проблемы с мировыми поставками зерна

Из-за засушливой канадской погоды количество урожая может сократиться, что приведет к перебоям в поставках зерна на мировом рынке.

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