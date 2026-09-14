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СПЧ регулярно направляет в международные структуры данные о преступлениях Киева, ООН отвечает сдержанно — Фадеев

СПЧ регулярно направляет в международные структуры данные о преступлениях Киева, ООН отвечает сдержанно — Фадеев

Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) с марта 2022 года систематически направляет в международные правозащитные структуры материалы, содержащие информацию о преступлениях, совершённых Киевом против мирного населения.

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