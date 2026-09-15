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Нижегородская правда

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Новый раздел с контентом о кино и сериалах появился в Одноклассниках

Новый раздел с контентом о кино и сериалах появился в Одноклассниках

Одноклассники запустили новый тематический раздел «Киноклуб». В нем собраны материалы об актуальных кассовых релизах, проектах онлайн‑платформ и премьерах российских телеканалов.

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