Рубио назвал результативными переговоры России и Украины в Стамбуле

Переговоры России и Украины, состоявшиеся 16 мая в Стамбуле, были «не пустой тратой времени». Об этом 17 мая заявил госсекретарь США Марко Рубио после телефонного разговора с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.