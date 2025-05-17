Рубио назвал результативными переговоры России и Украины в Стамбуле

Переговоры России и Украины, состоявшиеся 16 мая в Стамбуле, были «не пустой тратой времени». Об этом 17 мая заявил госсекретарь США Марко Рубио после телефонного разговора с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
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