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Гвардиола побеждает «Арсенал» чаще всего за карьеру – уже 18 раз

Пеп Гвардиола чаще всего за карьеру обыгрывает «Арсенал». «Манчестер Сити» дома победил лондонцев (1:0) в 4-м раунде Кубка Англии.

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