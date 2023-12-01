Цены на нефть: страны ОПЕК+ взяли тайм-аут, но не все зависит от них

Вопросы возможного сокращения добычи отложены до достижения консенсуса между основными экспортерами Ирина Гусева Фото: AP/TAСС Заседания ОПЕК и ОПЕК+, которые должны были состояться в предстоящие выходные в Вене, отложены на неделю.
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