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19FortyFive: Трампу придётся пойти на территориальные уступки со стороны Украины

19FortyFive: Трампу придётся пойти на территориальные уступки со стороны Украины

Избранному президенту США Дональду Трампу для выполнения своего обещания добиться прекращения конфликта на Украине придётся согласиться на значительные территориальные уступки со стороны Киева, отметили в своей публикации обозреватели информационного портала 19FortyFive.

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