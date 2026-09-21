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Трамп потребовал остановить конфликт на Украине. Вэнс уверен, что мир когда-нибудь наступит

Трамп потребовал остановить конфликт на Украине. Вэнс уверен, что мир когда-нибудь наступит

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп выступил с новым призывом прекратить военный конфликт между Россией и Украиной, написав об этом в своей социальной сети Truth Social.

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