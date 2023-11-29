ЧЭРЗ подготовился к работе в холода

На Челябинском электровозоремонтном заводе (ЧЭРЗ, входит в АО «Желдорреммаш») реализовали комплекс мероприятий по подготовке заводского хозяйства и объектов социальной сферы: Дворца культуры ЧЭРЗ и базы отдыха «Рассвет» к работе в зимних условиях сезона 2023-2024.
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