Жителей Самарской области готовят к повышению тарифов на электроэнергию

Об этом стало известно из информации департамента ценового и тарифного регулирования.Так, уже с 1 июля текущего года для жителей многоквартирных домов, расположенных в городских округах, и в которых нет электроотопления и электрических плит, тариф составит 5,48 рублей.
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