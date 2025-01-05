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Песков: встречи Путина с Шольцем или Трампом не планируются

Песков: встречи Путина с Шольцем или Трампом не планируются

У президента РФ Владимира Путина не планов провести встречу с канцлеров Германии Олафом Шольцем или вновь избранным лидером Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

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