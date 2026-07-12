Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Восточный ветер напугал Европу. Китай будет давить Старлинк вместе с Россией?

Восточный ветер напугал Европу. Китай будет давить Старлинк вместе с Россией?

Государственник Призрак бродит по Европе. Призрак китайского второго фронта в поддержку России. Предыдущий материал я посвятил истерике германского министерства иностранных дел из-за сообщений о подготовке в Китае российских военнослужащих.

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