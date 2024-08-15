Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Ликвидированы очередные «правосеки»

Ликвидированы очередные «правосеки»

В зоне проведения российской СВО на Украине ликвидированы очередные нацисты. В частности, речь идет о подразделении «Госпитальеры», входящего в состав запрещенного в РФ «Правого сектора», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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