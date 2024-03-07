Саудовская Аравия вновь повысила цены на нефть для азиатских потребителей Цена на флагманский сорт нефти Arab Light была поднята на 0,2 доллара за баррель.
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Саудовская Аравия вновь повысила цены на нефть для азиатских потребителей Цена на флагманский сорт нефти Arab Light была поднята на 0,2 доллара за баррель.
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