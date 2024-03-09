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Китай

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ПК ВСНП пообещал предоставить правовые гарантии для китайской модернизации

Пекин, 8 марта /Синьхуа/ -- Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей /ПК ВСНП/ в пятницу пообещал продолжить высококачественную работу, чтобы предоставить правовые гарантии всестороннему продвижению великого дела построения сильного государства и национального возрождения за счет китайской модернизации.

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