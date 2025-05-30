В Янтарном крае возросло число преступлений, совершенных подростками

Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в Калининградской области в 2024 году, увеличилось более чем на 20%, сообщает пресс-служба областной прокуратуры 30 мая на официальном интернет-портале.
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