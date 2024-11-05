Air France отменила полеты над Красным морем из-за неопознанного объекта

Авиакомпания Air France приостановила полеты над Красным морем до получения новых указаний после того, как пилоты заметили светящийся объект в небе во время полета над Суданом, сообщает агентство France-Presse со ссылкой на заявление компании.
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