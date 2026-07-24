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В Новом Уренгое при ремонте школы обнаружили череп человека

В Новом Уренгое при ремонте школы обнаружили череп человека

Во время ремонтных работ на территории школы в Новом Уренгое обнаружили череп человека. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу организована доследственная проверка.

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