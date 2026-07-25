Синие vs серые: как с 1 сентября изменится вывоз мусора на Кубани. Власти региона запускают двухпоточную систему раздельного сбора

Синие vs серые: как с 1 сентября изменится вывоз мусора на Кубани. Власти региона запускают двухпоточную систему раздельного сбораС первого дня осени жителей Краснодарского края ждут перемены в обращении с бытовыми отходами.
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