«Боруссия» Дортмунд не побеждает 6 матчей подряд – 4 ничьих и 2 поражения

Команда тренера Эдина Терзича дома сыграла вничью с «Майнем» (1:1) в 16-м туре Бундеслиги. Теперь у «Боруссии» 4 ничьих и 2 поражения в 6 последних играх во всех турнирах – с победы над «Миланом» в Лиге чемпионов (3:1) 28 ноября.