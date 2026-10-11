Паника в Жешуве, аэродром под прицелом: НАТО узнало о планах Кремля? Жириновский тоже об этом предупреждал

Автор: Илья Головнев Пока Москва воздерживается от прямых ударов по логистике на натовской территории.
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Какой-то бесконечный процесс: укры, потом поляки, затем прибалты, восток и т.д. Главное, чтобы нам хватило сил и ресурсов, чтобы затушить необузданный гнев и ненависть недалёких умом... А вообще-то, тушить нужно источник возгорания, а мы им топливо подкидываем... Это точно разумное решение?