В Заозёрном прокладывают сети водоотведения: на каком этапе работы

Жители Лимановки в ближайшее время получат сети водоотведения. В соответствии с графиком в посёлке Заозёрном (Евпаторийский городской округ) специалисты ГУП РК «Вода Крыма» продолжают, стартовав в начале года, прокладывать разводящие сети водоотведения в микрорайоне Лимановка.
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