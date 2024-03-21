В Заозёрном прокладывают сети водоотведения: на каком этапе работы

Жители Лимановки в ближайшее время получат сети водоотведения. В соответствии с графиком в посёлке Заозёрном (Евпаторийский городской округ) специалисты ГУП РК «Вода Крыма» продолжают, стартовав в начале года, прокладывать разводящие сети водоотведения в микрорайоне Лимановка.