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ТАСС

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Защита Блиновской обжалует приговор в Верховном суде РФ

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Представители защиты блогера Елены Блиновской, осужденной по делу об уходе от налогов через искусственную схему дробления бизнеса для дальнейшего отмывания денег, обжалуют приговор в Верховном суде РФ.

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