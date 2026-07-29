Защита Блиновской обжалует приговор в Верховном суде РФ

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Представители защиты блогера Елены Блиновской, осужденной по делу об уходе от налогов через искусственную схему дробления бизнеса для дальнейшего отмывания денег, обжалуют приговор в Верховном суде РФ.
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