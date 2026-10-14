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Царьград

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Суд отказал «Нижавтодорстрою» во взыскании 341,5 млн рублей

Суд отказал «Нижавтодорстрою» во взыскании 341,5 млн рублей

Арбитражный суд Нижегородской области отказал ООО «Нижавтодорстрой» в принудительном взыскании с «Нижегородавтодора» 341,5 млн рублей за выполненные дорожные работы, согласившись с доводами регионального министерства финансов о невозможности исполнить ранее вынесенное решение.

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