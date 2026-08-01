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За рулем

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Какие машины выбирают пенсионеры и какой бренд сегодня самый молодежный — исследование

Какие машины выбирают пенсионеры и какой бренд сегодня самый молодежный — исследование

Новый автомобиль – это уже давно не привилегия молодежи. Согласно свежим данным Канцелярии автомобильного транспорта Германии (Kraftfahrt-Bundesamt) за первое полугодие 2026 года, средний возраст покупателей новых машин неуклонно растет, а у некоторых брендов он перешагнул 60-летний рубеж.

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