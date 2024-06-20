«Остров» собрал более 700 участников из 52 регионов России: в регионе проходит проектно-образовательный интенсив по беспилотникам

Вопросы развития беспилотных авиационных систем, научно-производственных центров БАС, повышения качества жизни граждан обсуждаются в ходе мероприятий проектно-образовательного интенсива «Остров», который проводится при поддержке правительства региона с 17 по 21 июня.
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