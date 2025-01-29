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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мотта про 0:2 с «Бенфикой»: «Ювентусу» нужно срочно улучшать некоторые вещи. Мы не заслуживали победить, соперник создавал и использовал моменты лучше нас»

«Мы первые, кто недоволен поражением. Есть вещи, которые нужно срочно улучшать, потому что ближайший матч уже в воскресенье.

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