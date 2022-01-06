Секретариат ОДКБ: Казахстан расценил ситуацию в стране как вторжение банд из-за рубежа

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. В полученном от Нур-Султана обращении говорится, что ситуация в стране расценивается как вторжение бандформирований, подготовленных из-за рубежа, говорится в комментарии секретариата ОДКБ о ситуации в Казахстане.