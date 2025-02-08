В Ростове-на-Дону в результате налета дронов повреждены окна жилых домов

Минувшей ночью города и районы Ростовской области были атакованы беспилотными летательными аппаратами, атаке в том числе подверглись Ростов-на-Дону и Чертковский район, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.
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