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Германия передаст Киеву шесть САУ Panzerhaubitze 2000 в течение двух месяцев

Германия передаст Киеву шесть САУ Panzerhaubitze 2000 в течение двух месяцев

Global Look Press/Kay Nietfeld/dpa Германия в течение ближайших двух месяцев передаст Украине шесть из 12 обещанных самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000 (САУ PzH 2000), сообщает издание Die Zeit со ссылкой на главу оборонного ведомства ФРГ Бориса Писториуса.

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