Германия передаст Киеву шесть САУ Panzerhaubitze 2000 в течение двух месяцев

Global Look Press/Kay Nietfeld/dpa Германия в течение ближайших двух месяцев передаст Украине шесть из 12 обещанных самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000 (САУ PzH 2000), сообщает издание Die Zeit со ссылкой на главу оборонного ведомства ФРГ Бориса Писториуса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии