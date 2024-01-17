В Киргизии потерпел крушение военный вертолет

Военный вертолет Ми-8 упал в Киргизии. Крушение произошло утром в 11:00 по местному времени в Бишкеке, в микрорайоне «Достук», на авиабазе «Фрунзе-1», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на госпредприятие «Кыргызаэронавигация».