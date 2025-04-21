Раскрыты характеристики Lada Iskra в трёх типах кузова. В год АвтоВАЗ сможет выпускать до 150 000 таких машин

Опубликованные официальные брошюры Lada Iskra раскрывают некоторые детали о новинке АвтоВАЗа. На выходных АвтоВАЗ объявил о запуске серийного производства Lada Iskra, а до этого было изготовлено 98 прототипов модели, которые прошли различны испытания.