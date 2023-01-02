Расписание четвертого этапа Кубка мира по биатлону в Поклюке

С 5 по 8 января в словенской Поклюке пройдет четвертый этап Кубка мира по биатлону. Кубок мира по биатлону-2022/23 4-й этап Поклюка, Словения Расписание гонок 5 января, четверг Спринт, женщины 16:20 6 января, пятница Спринт, мужчины 16:20 7 января, суббота Гонка преследования, женщины 13:30 Гонка преследования, мужчины 16:45 8 января, воскресенье Одиночная смешанная эстафета 13:45 Смешанная эстафета 16:25 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское.